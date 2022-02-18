Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Olay, dün sabah saatlerinde Beykent Mevkii'nde Beylikdüzü Devlet Hastanesi karşısında yaşandı. İddiaya göre, ismi henüz açıklanmayan 40'lı yaşlarda bir kadın, trafik ışıklarına yaklaşık 10 metre kala yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Yolun karşısına geçerken ilk aracı atlatan kadın, ikinci aracın çarpmasıyla refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar kadının yardımına koşup sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.

Yaralanan kadına ilk müdahaleyi yapan çevredeki esnaflardan Malik Aktaş, “Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Biz koştuk oraya yerde yatıyordu. Bilinci açıktı ama sonrasında hayatını kaybettiğini öğrendik” dedi.

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının karşıya geçmek için hızla koştuğu ilk aracı atlattığı ancak sol şeritten gelen diğer araca çarpıp savrulduğu sonrasında ise yere yığıldığı görülüyor.

Murat Delice - Mert Yıldırım



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