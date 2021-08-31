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Kırmızı listede bulunan kanguru faresi, çadırda görüldü

Kırmızı listede bulunan kanguru faresi, çadırda görüldü
Kırmızı listede bulunan kanguru faresi, çadırda görüldü

Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman'ın Bozatlı Köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman'ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü.

Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor. Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

Cihan Kizir
 

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