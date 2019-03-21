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Kırmızı listedeki 'Vaşak' bu kez karayolunda görüntülendi

Kırmızı listedeki 'Vaşak' bu kez karayolunda görüntülendi
Kırmızı listedeki 'Vaşak' bu kez karayolunda görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu kırmızı listede koruma altında bulunan vaşak, bu kez karayolunda görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede koruma altında bulunan hayvanlardan "Vaşak" yine Tunceli'de ama bu kez Pülümür Vadisi çevresinde karayolunda görüntülendi. Görüntüleri çeken Ali Aksakallı, 3 vaşağı gördüklerini 2'sinin ormanlık alana gittiğini diğerinin ise yola indiğini aktardı. 

Tunceli'den Pülümür'e arkadaşıyla birlikte giderken yolda bir anda karşılarına vaşak çıktığını belirten Aksakallı, "Üç kişilik bir gruptu. İkisi bizi fark edince ormanlık alana gitti. Ancak birini görüntüleyebildik. Görüntülediğimiz vaşak, çetin geçen kış koşulları nedeniyle son derece zayıflamıştı" dedi. 

Kentin doğasının zenginliğine dikkat çeken Aksakallı, korunmasının önemini aktardı.  

Ercan Topaç
 

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