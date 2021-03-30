Kırmızı ve turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Turuncu kategoride olan teröristin Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam, Kırmızı kategoride olan teröristin ise Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi."