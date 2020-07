Kirpik yapısına göre doğru rimel seçimi nasıl olmalı?

Makyajın en tamamlayıcı unsuru olan maskaralar, bakışları daha canlı gösterir. Ancak kötü seçimler başarısız sonuçlar da oluşturabilir. Peki bu noktada rimel seçimi nasıl olmalıdır?

Rimel seçimi nasıl olmalıdır?

Rimel seçerken ürünün özelleştirilmiş seçeneklerini incelemeniz gerekir. Eğer kirpiklerinizin kısa olduğunu düşünüyorsanız kirpik uzatma etkili ürünlere yönelmelisiniz. Ancak kirpikleriniz uzun olmasına rağmen yoğun değilse, hacim kazandıran rimellere göz atabilirsiniz. Burada kilit faktör, kirpik yapısını doğru kavramaktır. Böylece sürekli ürün denemek zorunda kalmadan, kirpiklerinizin ihtiyacı olan yapıda maskarayı kolayca bulabilirsiniz.

Kirpiğe göre rimel seçimi

Her kadın kirpik noktasında farklı şeylerden rahatsız olabilir. Bazı kirpikler düzdür ve kıvrık görünmez. Bazı kirpikler seyrektir ve yeterli yoğunluğu sağlamaz. Bazı kirpikler ise bu iki özelliğin ikisine de sahiptir. Bu gibi durumlarda besleyici içerikli maskaralar kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Böylece seyrek kirpikler daha gür hale gelir.

Kısa Kirpikler İçin Maskara Önerisi

Kısa kirpikler için uzunluk etkili maskalar kullanmak gerekir. Böylece kirpikleriniz olduğundan daha siyah ve uzun görünür. Siz de bakışlarınız ile tüm dikkatleri üzerinize toplarsınız! New Well Bio Herbal maskara kullanarak siz de kısa kirpiklerinizi uzatabilir ve aynı zamanda kirpiklerinizi besleyebilirsiniz. Maskara önerileri içerisinde favoriler arasında yer alan New Well Bio Herbal Maskara, içerisindeki 7 değerli yağ ile fonksiyonel kullanım sağlar. Uzun siyah ve hacimli kirpiklere sahip olmak artık çok kolay.

İnce Kirpikler İçin Maskara Önerisi

İnce kirpikleri daha dolgun göstermek için hacim veren ürünlere yönelmek gerekir. Aynı zamanda maskara uygulama şekliniz de bu konuda büyük önem taşır. Kirpiklerinizin daha kalın ve hacimli görünmesi için maskara fırçasını dipten uçlara doğru zik zak hareketler ile uygulamalısınız. Plastik yapılı fırçalar, kirpikleri birbirinden ayırma konusunda diğer ürünlere göre daha başarılıdır. New Well Boom Maskara, ince kirpikler için iyi bir maskara seçimi olacaktır. Fırça yapısı ve kalitesi ile sizlere yoğun ve hacimli kirpikler sunar.

Kıvrımlı Kirpikler İçin Maskara Önerisi

Kıvrık kirpikler herkesin hayalidir. Kıvrımlı kirpikler, bakışlara derinlik katar. Gözleri belirginleştirir. Kıvrımlı kirpikler için tercih edeceğiniz maskaralar ile gün boyu çekici bakışlar elde edebilirsiniz. New Well rimel çeşitleri gün içerisinde pul pul dökülme yapmaz. Düz kirpiklere kıvrım kazandırır ve kirpikleri dökmeden bakım yapar. Suya dayanıklı yapıları makyajınızı hava şartlarına karşı korur. Siz de tüm gün makyajınızın ilk an ki tazeliği ile keyifli zaman geçirebilirsiniz.





Düz Kirpikler İçin Maskara Önerisi

Düz kirpikler için rimel önerisi arıyorsanız New Well Volume Maskara kullanabilirsiniz. Düz kirpikler, şekil vermesi en zor kirpiklerdir. Eğer siz de artık kirpik kıvırma makası kullanmaktan sıkıldıysanız New Well ürünlerini inceleyebilirsiniz. Böylece kirpiklerinizi kırmadan, dökmeden, besleyerek kıvrımlı hale getirebilirsiniz.

Birçok kadın gün sonunda makyajını temizlerken makyaj pamuğunda gördüğü kirpiklerden son derece rahatsız! Siz de kirpiklere bakım yapan, kaliteli ve uygun fiyatlı maskara önerileri için araştırma yapıyorsanız Göz Makyajı kategorisini ziyaret edebilirsiniz. New Well, uzun yıllardır profesyonel kozmetik ürünlerini ulaşılabilir fiyatlar ile sizlere sunuyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyat seçenekleri ile satın almak için New Well ürünlerini inceleyebilirsiniz.