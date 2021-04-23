Kırsalda kurt korkusu



Bahar aylarıyla birlikte hayvanlarını meralara salmaya başlayan yetiştiricileri son günlerde aç kurt tehlikesi sardı. Başta Haciali olmak üzere Keltaş, Kapaklıoluk, Güller, İlyasçılar ve Çamlıca gibi kırsal mahallelerde hayvanlarını otlatmak için meraya salan köylülerin sürülerine kurtlar saldırdı.

Hacıali Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Hüseyin Zeybek, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki merada hayvanlarını otlatan 3 ailenin sürüsüne son 15 gün içinde kurtların saldırdığını, önceki yıllarda görülmeyen bu olayların son 2 yıl içinde arttığını söyledi.

İlk belirlemelere göre 6 mahallede 20'ye yakın küçükbaş hayvanı telef eden kurt saldırılarına karşı önlem alınmasını isteyen köylüler; “ Daha önceleri yaşanmamış bu kurt saldırıları korkulu rüyamız oldu. Köylerin çevresinde gezinen kurtlar hayvanlarımızı parçalıyor, bizlere güçlük çıkartıyor. Bu hayvanların bölgemize salındığına dair iddialar var. Sürülerimizdeki köpek sayısını arttırdık. Kurtlar, ahırlara girerse biz ne yapacağız?” ifadelerini kullandı.

Adem Tunçer

