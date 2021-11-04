Kırşehir 2. doz aşıda mavi kategoriye geçti

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kırşehir'in 2. doz aşılama uygulamasında da mavi kategoriye geçtiğini söyledi. Bulut açıklamasında, "60 yaş üstü riskli guruplarda 3. doz aşı uygulaması da açıldı. 6 ayı geçtikten sonra bu gurup da açıldı. İkinci doz aşı uygulamasında mavi kategoriye geçtik ama vatandaşların daha iyi korunması için, bağışıklık sistemlerini özellikle güçlendirmek için riskli gurupta olan vatandaşlarımızı 3. doz aşı uygulamasına da davet ediyoruz" dedi.

"Yoğun Bakım Ünitelerinde ki hastaların tamamı aşısız ve eksik aşılı"

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların genelinin aşısız ve eksik aşılı olduğunu aktaran Bulut, "Yüzde 75'lik mavi kategoriye girmiş olsak da hala aşısını olmayan ve eksik aşılı olan ve takvimini tamamlamayan vatandaşlar var. Yoğun bakım ünitesinde 10 hastamız var. 6'sının durumu ağır ve bu hastalarımızın hepsi istisnasız ya aşısız ya da eksik aşılı. Koronavirüs olan hastaların istatistiklerine baktığımızda genel olarak durumun da bu olduğunu teyit edebiliriz. Aşısı tam olanlar enfekte olsalar dahi süreci hafif atlatıyorlar" diye konuştu.



Enderhan Öz

