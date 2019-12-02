Kırşehir Emniyetinden sürücülere 'Kış Lastiği' uyarısı

Yapılan açıklamada; “Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması ve trafik akışının güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla 28.11.2019 tarihinde yapılan Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri konulu toplantıda; Kırşehir il sınırları içerisinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların tamamında 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olması kararı alınmıştır.”denildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri ise değişiklik gösteren hava koşullarına göre devam ediyor.