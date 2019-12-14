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Kırşehir'de feci kaza: 4 ölü

Kırşehir'de feci kaza: 4 ölü
Kırşehir'de feci kaza: 4 ölü

Kırşehir'de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da ölü sayısı 4’e çıktı.

Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil yoldan çıkarak Kayseri'den gelen Mustafa Köseoğlu yönetimindeki 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpışmış kazada otomobilde bulunan Hacı Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybederken Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan Çiçek, bilincinin kapanması sonrası hayatını kaybetti.

Çiçek ailesinin Akçakent ilçesinden Kırşehir'de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenilmişti.

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