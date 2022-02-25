Kırşehir'de FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin kentte FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütsel yapılanmalara karşı operasyonları sürüyor.

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