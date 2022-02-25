İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırşehir'de FETÖ operasyonu

Kırşehir'de FETÖ operasyonu
Kırşehir'de FETÖ operasyonu

Kırşehir'de; Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda; mahrem sorumlusu ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin kentte FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütsel yapılanmalara karşı operasyonları sürüyor.

İLGİLİ HABER
Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması: 31 şüpheli yakalandı Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması: 31 şüpheli yakalandı
İLGİLİ HABER
3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken yakalanan FETÖ sanığı beraat etti 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken yakalanan FETÖ sanığı beraat etti
İLGİLİ HABER
FETÖnün Kayseri finansörüne 24 yıl 9 ay hapis FETÖ’nün Kayseri finansörüne 24 yıl 9 ay hapis
İLGİLİ HABER
İzmirde FETÖ yapılanmalarına operasyon: 51 gözaltı kararı İzmir'de FETÖ yapılanmalarına operasyon: 51 gözaltı kararı
İLGİLİ HABER
34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.