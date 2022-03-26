Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor

İddiaya göre, Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) dün 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet güçleri ormanlık alanda gece geç saatlere kadar arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına kayıp gençlerin aileleri ve yakınları da katılıyor.



Enderhan Öz

