Kırşehir'de kaza 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza; Kaman ilçesi, Prens Mikasa Caddesinde meydana geldi. E.Ç., (52) idaresindeki 66 DA 961 plakalı araç ile C.G., (19) idaresindeki 40 AAK 971 Plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ağır Yaralı E.Ç., (52) Kaman Devlet hastanesinde yapılan ön tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kaza meydana geldikten sonra otomobillerde içki şişeleri ve bir adette pompalı tüfek bulundu. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Vahit Aldı