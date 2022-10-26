İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırşehir'de kiracısını vuran emekli polis memuru tutuklandı

Kırşehir'de kiracısını vuran emekli polis memuru tutuklandı
Kırşehir'de kiracısını vuran emekli polis memuru tutuklandı

Kırşehir'de tartıştığı kiracısını tabancayla vuran emekli polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kırşehir Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, emekli polis memuru S.K. (52) ile kiracısı Hüseyin Ç. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.K., yanında bulunan tabanca ile Hüseyin Ç.'ye ateş etti. Yaralanan Hüseyin Ç. hastanede tedavi altına alınırken, olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enderhan Öz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.