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Kırşehir'de trafik azası: 1 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'de trafik azası: 1 ölü, 3 yaralı
Kırşehir'de trafik azası: 1 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akpınar ilçesine bağlı Hamit köyü yol kavşağında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 

Kırıkkale'den Kayseri'ye giden M.G. yönetimindeki 34 PG 2482 plakalı otomobil sürücüsü, aynı şeritte ilerleyen 38 BD 140 plakalı mazot yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü F.G. ile E.G. ise çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Vahit Aldı

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