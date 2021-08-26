Kırtasiye ve okul alışverişinde AB standartlarında güvenli ürün

Tüm Türkiye'ye kargo hizmeti

CarrefourSA, bu yıl kırtasiye ve okulalışverişi çerçevesinde marketlerinde 2 bin, carrefoursa.com üzerinden de 6 bin kırtasiye ürünü ve 15 bin kitap çeşidini müşterileriyle buluşturuyor. Marketlerinin yanı sıra carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market üzerinden yapılacak kırtasiye ve okul alışverişlerinde Türkiye'nin her yerine kargo hizmetiyle ürünleri ulaştırıyor.

Binlerce ürün çeşidiyle öğrencilerin yanında

Firma kapsamında 4'lü silgiler 3,99 TL'den, 8'li kurşun kalemler 5,99 TL'den, defterler 3,99 TL'den, kalem kutuları 5,99 TL'den, mataralar 13,5 TL'den, fotokopi kağıdı 22,99 TL'den ve okul çantaları da 28,99 TL'den başlıyor.

Alışverişin doğrusu kazandırıyor

Kırtasiye ve okul alışverişi için 26 Ağustos - 19 Eylül tarihleri arasında, CarrefourSA Kart ile CarrefourSA marketlerinden, carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market Uygulamasından tek seferde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişe 30 TL puan, 500 TL ve üzeri alışverişe 50 TL puan kazanıyor. Bunun yanı sıra 27 - 29 Ağustos tarihleri arasında yine kurum kartı ile yapılan her 75 TL'lik alışverişe 12'li Çantalı Pritt Pastel Boya, 35,99 TL yerine 14 TL'den satışa sunulacak.

UNICEF ve TOG'a destek

Yapılacak her 50 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL'si “Bu Yük Çocuklara Büyük” mottosuyla UNICEF'in tarımda mevsimlik çocuk işçiliği önlemek için yapılan çalışmalarına destek olarak aktarılacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle CarrefourSA marketlerinden veya CarrefourSA.com üzerinden “Her Paket Bir Çocuğa Destek” mottosuyla yapılacak her 50 TL'lik kırtasiye paketi, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

AB standartlarında güvenli ürün

Anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar tüm ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Risk değerlendirmesine göre belirlenen kırtasiye ürünlerinin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.

Axess, CarrefourSA'da kazandırıyor

Axess, 19 Ağustos - 19 Eylül tarihleri arasında farklı günlerde CarrefourSA'larda ve CarrefourSA.com'da tek seferde yapılacak 2 adet 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL Chip Para kazandırıyor.