Kış aylarında hava kalitenize dikkat edin

Temiz hava solumanın, beyin fonksiyonlarının daha verimli ve sağlıklı çalışmasından sağlıklı uykuya kadar pek çok faydası var ancak asıl faydası kış aylarında ortaya çıkıyor. Havaların soğumasıyla birlikte uzmanların, COVID-19 salgınına ek olarak grip salgınının da başlayabileceğine ilişkin uyarılar yaptığına dikkat çeken QNET Ürün Pazarlama Müdürü Berni Bernhard Gaksch de solunan kaliteli havanın, bağışıklık sistemini güçlendirmek, akciğerleri temizlemek, daha fazla enerji ve zinde hissetmek gibi faydalarına bu süreçte daha fazla ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Pandemi sürecinde karantinaya girmek, dışarıdaki havayı temizlemeye her ne kadar yardımcı olsa da içerideki hava kirliliği, bu dönemde evde vakit geçiren kişiler için halen bir tehdit oluşturmaktadır. Normalleşme sürecine geçişle beraber, çoğu ülkede insanların işyerlerine ve kapalı alanlara geri dönmesiyle, iç ortamlardaki tehdit de doğru orantıda artmaya başladı. Cardiovascular Research (Kardiyovasküler Araştırmalar)'ın yakın zamanda yayınladığı rapora göre; dünyada COVID-19'dan dolayı ölen insanların \%15'inin uzun süreli hava kirliğine maruz kaldığı belirtilmiştir. Bu nedenle maske takmak, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi konulara her ne kadar dikkat edilse de kapalı alanlarda virüs, bakteri ve alerjenlerin yayılmasını engellemenin en etkili yolu efektif bir hava temizleme cihazının kullanılmasıdır.

Virüs ve bakterileri yüzde 99,8'e kadar temizliyor

Evlerin, temiz hava için sık sık havalandırılması gerektiğine dikkat çeken Berni Bernhard Gaksch, hava arıtma cihazlarının, iç mekanların hava kalitesini düzenli sağlamak adına oldukça kullanışlı olduklarını kaydetti. Gelişmiş teknolojisiyle, iç mekanları havayla bulaşan virüs, bakteri, alerjen, mantar, küf, kötü koku ve uçucu organik bileşiklerden (VOC'er) yüzde 99,8'e kadar temizlediği onaylanmış beş aşamalı arıtma sistemi ile AP Zayn'ı öneren Gaksch, “Yaklaşık 36 metrekarelik bir alana etki eden ve kullanıldığı iç mekanlara her gün temiz ve saf hava sağlamak için HPP+ Elektrostatik Ultraviyole (UV) Işığı ve Ultra Plazma İyon Filtre Teknolojisi kullanan AP Zayn, evlerinizde rahat bir nefes almanızı sağlayabilir” dedi.