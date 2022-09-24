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Kış aylarının vazgeçilmezi, zorlu arazilerde toplanmaya başlandı

Kış aylarının vazgeçilmezi, zorlu arazilerde toplanmaya başlandı
Kış aylarının vazgeçilmezi, zorlu arazilerde toplanmaya başlandı

Sivas’ta kış aylarının vazgeçilmezi ve adeta vitamin deposu olarak bilinen kuşburnu meyvesi kadınlar tarafından zorlu arazilerde toplanmaya başlandı.

Kış aylarının vazgeçilmezi, zorlu arazilerde toplanmaya başlandı - Tıkla İzle

Sivas merkeze bağlı Gazi köyünde bir araya gelen kadınların zorlu kuşburnu meyvesi toplama mesaisi başladı. Genellikle dağlık bölgelerde yetişen Kuşburnu meyvesi çalılı ve dikenli yapısıyla toplayanlara bin bir güçlük çıkarsa da içerisinde bulunan vitamin ve lezzeti dolayısı ile vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Dikenlerin arasından tek tek özenle toplanan kuşburnu meyvesinden gerek marmelat gerek komposto gerekse kurutularak çayı yapılabiliyor.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol
 

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