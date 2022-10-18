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Kış çayına talep arttı, kilosu 300 lira

Kış çayına talep arttı, kilosu 300 lira
Kış çayına talep arttı, kilosu 300 lira

Havaların soğuması ile birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Kış çayının kilosu ortalama 250-300 TL’den satılıyor.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kış çayına talep arttı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alıyor. Karışım yapmak isteyen vatandaşlar ise birçok çayı birleştirerek çay çeşitliliği yapabiliyorlar. Eminönü esnafı, geçen yıl kış çayını 150-180 TL'den satarken, bu sene ise 250-300 TL'den sattıklarını söyledi.

Kış çayına talep arttığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Karışık olarak bazı çay çeşitlerimiz var. Vatandaşlar şimdiden alarak kışa hazırlık yapıyorlar. Kış çayı, vücudun direncini arttırır, soğuk algınlığını giderir. Evde birçok karışım ile kış çayı yapabiliriz. Bal, kış çayı, zencefil, limon, tarçın, ada çayı gibi karışımlar yaparak kış güzel bir şekilde geçirebiliriz” dedi .

İsmail Coşkun - Uğur Çetin - Furkan Serttaş
 

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