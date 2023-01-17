Kış geldi, ayıların uykusu yine gelmedi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde 72 ayının bu kış da uykusu gelmedi. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara, bakıcıları tarafından çok iyi bakılıyor. Doğal ortamda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle yiyen ayılar kışa hazırlanıyor.

Havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ayıları uykusundan etti. Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor' denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor.

Abdullah Çibir

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