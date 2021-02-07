Kış gelmeden bahar geldi

Vatandaşların bir bölümü kış mevsiminde hava sıcaklığının 16-17 derecelerde seyretmesinden memnun olsa da barajlardaki su seviyelerinin düşük olması bazı vatandaşları tedirgin ediyor. Son dönemlerde mevsimlerdeki belirsizlikleri değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, kış aylarında alışkın olunan soğuk havaların artık pek yaşanmadığını ve ilerleyen günlerde de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, “Ankara'da bu yıl kış şartlarını çok görmedik. Yalnız bir 10-15 gün öncesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkili oldu. Onun dışında sonbahar ve kış mevsimine baktığımızda Ankara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Mevsim normallerinin 7 derece üzerinde bir sıcaklık söz konusu. Pazar gününden itibaren sıcaklıklarda 2-3 derecelik bir artış daha beklentimiz söz konusu. Bu artışlarla birlikte pazar günü hafta başından itibaren başkentte hava sıcaklığının 16-17 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Sonbahar ve kış mevsimi hem yağış anlamında kurak geçti hem de sıcaklık anlamında mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretti” ifadelerini kullandı.

“Yağış anlamında da bir azalma söz konusu”

Son 6 aylık dönemde Türkiye genelinde kurak ve yağışsız bir periyodun olduğunu belirten Koç, “Yurt genelinde sonbahar ve kış aylarına baktığımızda son 6 aylık periyotta tüm yurtta hem kurak hem de yağışsız bir periyodun hükmettiğini görüyoruz. Yağış anlamında da bir azalma söz konusu. Hava sıcaklarında Ankara'da olduğu gibi tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde sıcaklık değerleri söz konusuydu. 10 gün öncesinde Ankara'ya kar yağmasıyla birlikte yurdun iç ve doğu kesiminde kış mevsimini bir haftalık periyot olarak yaşamış olduk. Onun dışında hem sıcak hem kurak kış şartları tüm Türkiye'de de etkili. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta yine kurak bir havanın olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı yine önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” diye konuştu.

“Vatandaşların uyarıları dinlemesinde fayda var”

Vatandaşların ve şehirlerdeki yetkililerin meteoroloji uyarılarını dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Koç, şöyle konuştu:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 24 saat görevimizin başındayız. Meteorolojiyle ilgili herhangi bir uyarımız söz konusu olduğunda bu uyarıları internet adresimizde, mail yoluyla, basın yayın organları vasıtasıyla tüm ilgili kurum ve kuruluşlara anında iletiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve illerin yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip etmesinde fayda var. Geçen hafta pazartesi akşam saatlerinden itibaren İzmir'de etkili bir sağanak yağış meydana geldi. Metrekareye 130 kilograma ulaşan yağışlar kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak biz bu konuyla ilgili gerekli uyarıları yapmıştık. Bu uyarılar oldukça büyük önem arz ediyordu. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklar, kış aylarında buzlanma ve don olayı hadisesi, denizlerimizde fırtına gibi hadiseler tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün bu uyarılını takip etmekte fayda var.”

Engin Yağcı - Bayram Türüdü - Yunus Özkan