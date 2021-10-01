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Kış kapıyı çaldı, ayakkabı tamircilerinin yüzü güldü

Kış kapıyı çaldı, ayakkabı tamircilerinin yüzü güldü
Kış kapıyı çaldı, ayakkabı tamircilerinin yüzü güldü

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte ayakkabı tamircilerinin işleri açıldı. Ustaların en çok yaptığı işler ise dikiş, topuk ve yama işleri.

Kış kapıyı çaldı, ayakkabı tamircilerinin yüzü güldü - Tıkla İzle

Bursa'da Cumhuriyet Caddesindeki dükkânlarında babası ile birlikte 30 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdüren Musa Öner, ''Ben babamla beraber çalışıyorum. İşlerimiz çok şükür bu aylarda hızlandı. Yazın biraz durgundu, ama havaların soğuması ve yağmurların başlamasıyla kışlık ayakkabı ve bot çeşitlerinde işlerimiz fazlalaştı. Bu da zaten bizim beklemiş olduğumuz bir yoğunluktu. Günde en az 20 adet ayakkabı tamir ettiğim oluyor. En çok yaptığımız işler ise dikiş, topuk ve yama işleri" dedi.

Okulların açılmasıyla öğrencilerin de eski ayakkabılarını tamir ettirdiğini anlatan Musa Öner, "Okula giden öğrenciler de sık sık bot tamiri için geliyor. Fileli ayakkabılar rahat olduğu için çoğaldı, fakat onlar da hep üstten yırtılıyor. Pahalı ayakkabılar olduğu için müşteriler yaptırıp tekrar giymek istiyor. Bazen bir hafta kullanılmış ayakkabılarda bile yırtık oluyor. Biz de sağlam olması için tabanını el dikişi ile dikiyoruz. Bu yöntemi herkes bilmez. Makine dikişine göre el dikişi daha sağlam oluyor. Fiyatlarımız makul, bu sebepten Keles'ten ve Mudanya'dan dahi müşterilerin geldiği oluyor. İnsanları memnun edince para zaten arkasından geliyor'' ifadelerini kullandı.

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