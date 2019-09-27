Kış kombinlerinin favorisi griler

2019- 2020 sonbahar kış dönemi kadın koleksiyonlarının favori rengi gri olarak öne çıkıyor. Ofis şıklığında siyah ve beyazlarla, caddelerde ise ister neon ister pastel renklerle kombin rahatlığı sunan griler, bu sezonda vazgeçilmezler arasındaki yerini alıyor. Tarzıyla ön planda olan kadınlar için DeFacto'da 2019-2020 Sonbahar Kış Koleksiyonu içerisinde gri serisini kadınların beğenisine sundu.

Şortlardan ceketlere, elbiselerden eteklere kadar her parçada kendini gösteren gri, her tarz ve zevke uygun alternatifler sunuyor. Mini şortlardan ceketlere ekose deseniyle ön plana çıkan griler, tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu Gri Serisi markanın tüm mağazalarında ve internet adresinde satışa sunuluyor.