Kış mevsimi ılıman geçince flamingolar göç etmedi

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle sivil toplum kuruluşları, akademik kuruluşlar ve kuş gözlemcileri tarafından su kuşlarının sayımına yönelik çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Akyatan, Ağyatan ve Yumurtalık lagünleri ile Tuzla Gölü'nde kış ortası su kuşu sayımları başladı. İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo Tuz Gölü'nü renklendirirken, popülasyon ise geçen yıllara göre oldukça düşük.

2017 yılında Adana genelinde 96 bine yakın flamingo sayılırken, dünyada yaşayan 600 bin civarında flamingonun yüzde 15'inin Adana'da kışladığı belirlenmişti. Bu sene ise iklim değişikliğinden dolayı İç Anadolu'da kış mevsiminin sert geçmemesi nedeniyle çoğu flamingo Adana'daki lagünlere göç etmedi. Tuz Gölü'nde ise drone ile havadan görüntülenen flamingolar, gökyüzünün mavisinin karıştığı doğa harikası göle ayrı bir güzellik katarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

“Lagünde su yüksek”

Doğa Araştırmaları Derneği'nde görevli kuş gözlemcisi Biyolog Güler Bozok, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıların her yıl değiştiğini belirterek, “Flamingolar, Akyatan Lagünü'nde geçtiğimiz yıllarda dünya rekoruna ulaşacak kadar sayılara ulaşmışken, şuanda 90 tane flamingo gördük. En önemli sebebi iklim değişikliği. Geçen ay yaşanan yağmurlarda etkili oldu tabii. Lagünde su yüksek. Flamingo gibi kıyı kuşları, daha sığ alanlara ihtiyaç duyar” diye konuştu.

İran ve komşu ülkelerdeki sulak alanları da flamingo, turna, yeşilbaş, fiyu, kılkuyruk, çamurcun, kaşıkgaga, karakarınlı kumkuşu, sakarmeke olmak üzere çok çeşitli tür kuşların tercih ettiğini belirten Bozok, “Dünyada İran ve İsrail'de sulak alanlar kötü durumdaydı ancak iyileştirildi. O nedenle de sayı az. İç Anadolu'da yoğun kış gözükmedi, göller donmadı. Göller donduğu zaman Adana bölgesine kuşlar geliyorlardı. 2017 yılında yaklaşık 96 bin civarında flamingo saymıştık ama şuanda 15-20 bin flamingo görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Göçler kuşlar için ağırdır”

Kuşların çok fazla enerji sarf etmeyi sevmediğini aktaran Bozok, “Kuşlar çok şiddetli kış mevsimi yaşanmayınca Adana'ya gelme ihtiyacı duymadı. Göçler kuşlar için ağırdır aslında. O kadar hareket etmek kolay değildir. Kış ortası kuş sayımlarının bu zamanda yapılmasının nedeni en durağan olduğu zaman bu dönemlerdir. Bazıları Adana'da yerli olan türler, bazıları da kış için buradalar. Flamingolar buradan İzmir'e, Fransa veya İsrail'e gidebilirler. Küresel ölçekte bu sayımların yapılmasının nedeni ise küresel anlamda nüfuslarını kontrol etmemiz. Nüfusların azalış ve artışını tespit edip soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.

10 kişilik ekiple kuş sayımı yaptıklarını belirten Bozok, Adana genelinde kaçak avcılığın kuş popülasyonunu tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

