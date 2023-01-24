Kış mevsiminde yaz havası: Tarih ve doğanın iç içe olduğu mekanda güneşin tadını çıkardılar

Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Kırıkkale'de de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Selçuklu Devleti döneminde Kızılırmak üzerine inşa edilen Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'na gelen vatandaşlar, yaz sıcaklığını aratmayan güneşli havanın tadını çıkardı. Ankara, Kırşehir ve Konya gibi çevre illerden Kırıkkale'ye gelen birçok vatandaş, tarih ve doğanın iç içe olduğu mekanda vakit geçirdi. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin izlerini taşıyan tarihi mekanda bulunan seyir teraslarında kimisi hatıra fotoğrafı çekindi kimisi de bisiklet kullandı.

"Kış mevsimi bu sene kurak geçiyor"

Bursa'dan tatil yapmak için Kırıkkale'ye gelen Uğur Argana, "Kış mevsimi bu sene kurak geçiyor, küresel ısınmadan dolayı. Geçen sene bu zamanlar Kırıkkale'mizde kar vardı. Tarımla uğraşan bir memleketteyiz. Dolayısıyla kar bizim suyumuz. Can suyumuz insanlar için gerekli olan bir kaynak. Bu sene de böyle bir kuraklık var. Yağış olsun. Köylüde, çiftçide, ticaret yapanda sevinsin. Hepimiz birbirimize bağlıyız" dedi.

"Geçen sene bu zamanlarda kar vardı"

Yazdan kalma bir havanın olduğunu anlatan Erdoğan Demirtaş, "Vakit geçiriyoruz. Buraları görelim dedik. Sanki yazdan kalma bir hava, kar kış yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Gidişat iyi değil. Geçen sene bu zamanlarda kar vardı. Buralara gelinmesi mümkün değildi" diye konuştu.

"Yaz havasını aratmıyor"

Çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiğini ifade eden Halime Doğan, "15 tatil dolayısıyla çocuklarımızı gezdirmek için getirdik. Havanın güzelliğinden de yararlanarak. Daha önce her zaman kar yağardı. Bu zamanlarda buralarda kar olurdu. Ama hava güzel, yaz havasını aratmıyor. Çocukları eğlendiriyoruz, gezdiriyoruz. Güzel bir karne hediyesi oldu onlara" şeklinde konuştu.

Yarıyıl tatilini ailesiyle birlikte geçirdiğini belirten Oğuz Doğan, "Köprü köye geldik bisiklet sürüyoruz. Bu kış mevsiminde bu havayı yakalamak çok güzel. Ailemle beraber yarıyıl tatilinde kuzenlerimle birlikte bisiklet sürüyoruz" ifadesini kullandı. Zeynep Doğan ise "Ailesiyle birlikte gezintiye çıktıklarını Annem ve kuzenlerimle geziyoruz. Ankara'dan geliyoruz. Bisiklete bindik hava güzel 15 tatilde buraları geziyoruz" dedi.

Hasan Ay

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