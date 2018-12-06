Kış ortasında çiçek açtı!

Eskişehir'in Keskin mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesindeki erik ağacında çiçek açtı. Bunun yanında üzerinde iki tane de yazdan kalma olduğu tahmin edilen meyvesi olan ağacın bu soğuk havalarda çiçek açması görenleri şaşkına çevirdi. Adeta ilkbahar mevsiminden kalma bir görüntü oluşturan erik ağacının bulunduğu sitede oturan Abdullah Yılmaz, bunun hayret verici bir şey olduğunu ifade ederek, çok dikkat çektiğini söyledi. Yılmaz, bu durumun sitenin bulunduğu bölgedeki sıcak hava akımından kaynaklandığını tahmin ettiklerini anlattı.

“Sanal ortamda paylaştığımda çok dikkat çekici olduğu ifade edildi”

Ağacın fotoğrafını sanal ortamda paylaşan Yılmaz, meyvelerin yazdan kalma olmadığını söyleyerek, “Sokakta yürürken erik ağacının meyve verdiğini ve çiçek açtığını fark ettik. Kışa girerken bu çok alışılagelmiş bir şey değil. Aklıma Arap Baharı, Avrupa Baharı gibi zamansız hareketler geldi, bana bunları çağrıştırdı. Nasıl bu mevsimde açan çiçeklerin kar yağdığında donmaya, üşümeye, meyve veremeyecek sonuca ulaşması takdir edilmiş bir sonuçsa, zamansız yapılmış her şeyin sonunun da hüzün olduğunu düşündüm. Bu sıkıntıyı yaşayan ağaçlar, insanlar adına üzüntümü ifade ettim. Sanal ortamda paylaştığımda çok dikkat çekici olduğu ifade edildi. Hayret verici bir şey. Allah'ın her şeye gücü yeter. İsterse bu mevsimde çiçek açtırır, meyve verdirir bunu da görüyoruz. Allah'ın gücünü, büyüklüğünü de gösteriyor aynı zamanda. Taze meyveler var. Bu süreçte ortaya çıktığını tahmin ediyorum. Yazdan kalan meyve değil sanırım” dedi.

Burak Tekin - Çağatay Gür - Selçuk Manaz

