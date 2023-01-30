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Kış tatbikatında özel kuvvetlerden nefes kesen operasyon

Kış tatbikatında özel kuvvetlerden nefes kesen operasyon
Kış tatbikatında özel kuvvetlerden nefes kesen operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı “Kış Tatbikatı-2023”te özel kuvvetlerin de düzenlediği operasyon nefes kesti.

Kış tatbikatında özel kuvvetlerden nefes kesen operasyon - Tıkla İzle


Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim de senaryo gereği belirlenen düşman hedefine sızma operasyonu düzenledi. Karlı zemindeki nefes kesen operasyonda, düşman hedefi başarıyla imha edildi.

Karlı zeminde hareket kabiliyetleri sergilendi

“Kış Tatbikatı-2023” tatbikatının yapıldığı Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda eş zamanlı olarak Türkiye ve Azerbaycan tankları, zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcıları ile diğer askeri araçların, karlı zemin ve zorlu koşullardaki hareket kabiliyetleri gösterildi. Soğuk ve karlı zeminde yapılan tatbikat hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Işık Çapanoğlu
 

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