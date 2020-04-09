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Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi

Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi
Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi

Erzincan’da kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Korona virüs (Kovid- 19) salgını tedbirleri kapsamında Erzincan'da vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösterirken boş kalan köylere yakın alanlarda yaban hayvanları görülmeye başlandı.

Çağlayan beldesine bağlı Tatlısu köyünün üst tarafına kadar inen bir boz ayı objektiflere yansıdı. İHA ekibi, kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayıyı görüntüledi. Yeşillik alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra Munzur Dağı'nın karlı üst taraflarına doğru yönelen ayı, gözlerden kayboldu.

Vatandaşlar, “Kış uykusundan uyanan boz ayı bugünlerde korona virüs nedeniyle insanların da dışarıda olmaması üzerine yerleşim yerlerine yakın alanlara kadar gelebiliyor. Bu bölgede yaban hayatı popülasyonu oldukça geniş. Dağ keçisi, ayı, kurt gibi hayvanları görmek mümkün. Herhangi bir zarar görmedik” ifadelerine yer verdi.

Murat Aydemir
 

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