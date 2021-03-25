Kış uykusundan uyandılar, ilçe merkezine indiler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıçam ormanlarında kış uykusundan uyanan boz ayılar soluğu ilçe merkezinde aldı. Uzun süre kış uykusunda olduğu için aç kalan anne ayı ve yavruları ilçe merkezine kadar gelerek çöp konteynırında yiyecek aradılar.

“Ayılar sürekli karşımıza çıkıyor”

Ayıların kış uykusundan uyandığını ifade eden Ahmet Cengiz, “Ayılar kış uykusundan uyandı artık, ayılar annesiyle beraber ilçe merkezine kadar indi. Bu bizi tedirgin ediyor ama alıştık, ayılar sevimli, çok tatlı oluyorlar. Değiş hoş bir havca katıyor memleketimize, ayılarla karşılaşıyoruz. Ayılar karşımıza çıkıyor sürekli, artık onlarda bizim gibi oldu” dedi.

Sarıkamış TOKİ Lojmanlarına kadar gelen boz ayılar, buradaki çöp konteynırını devirerek yiyecek aradı. Bulduğu yiyecekleri yavrularıyla paylaşan anne ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar anbe an kameralarca kaydedildi.

Alper Yıldırım