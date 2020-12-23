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Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresi Resmi Gazete'de

Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresi Resmi Gazete'de
Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresi Resmi Gazete'de

Kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.

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