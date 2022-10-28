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Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu

Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu

Eskişehir kırsalında sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu - Tıkla İzle

Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler mahallesi çevresinde bulunan karaçam, kızılçam, ardıç ve sedir ağaçları sonbaharın etkisini göstermesiyle renk değiştirmeye başladı. Sarı, yeşil ve kahverengini tonlarına bürünen ağaçlar kartpostallık manzaralara sahne oldu. Ağaçlara paralel uzanan yoldan araçlarıyla geçen sürücüler ise manzaranın tadını çıkardı.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot
 

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