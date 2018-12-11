Kısa: 'Türkiye'nin Kıbrıs'a üs kurması muazzam olur'

Türkiye'nin Kıbrıs'a hem deniz hem de hava üssü kuracağı yönündeki bazı yayın organlarında çıkan haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hareketlilik oluşturdu. Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekonomist Yusuf Kısa, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması ve KKTC'nin egemenlik haklarının muhafazasında güvence olması için Kıbrıs'ta modern bir deniz üssü kurma kararı alması bizi oldukça sevindirdi” dedi.

“Türkiye olmadan kafalarına göre at koşturmayacaklar”

“Güney Kıbrıs ve diğer ülkeler bilindiği üzere tek taraflı olarak sürekli anlaşmalar yapıp hem KKTC hem de Türkiye'nin haklarının ihlal ediyor” diyen Yusuf Kısa, “Bu ülkeler bu ihlaller sonunda da Türkiye'yi suçlayıp, kendi Münhasır Ekonomik Bölgeleri'nin (MEB) ihlal edildiğini savunuyor. Hal böyleyken Türkiye'nin bu yöndeki büyük adımı söz konusu bu ülkelerin de kafalarına göre at koşturmalarının önüne geçeceği kanaatindeyim” diye konuştu.

“İkinci sismik gemisin yola çıkacak olmasıyla sonuç alınacaktır”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ikinci sismik araştırma gemisini Kıbrıs'a yollayacağını açıklamasının da Rumları oldukça rahatsız ettiğini hatırlatan Kısa, Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle birlikte bu iki araştırma gemisinin çalışmalarının sonuç vereceğine inandığını kaydetti.

“Rumlar kendilerini baskı altında hissedecek”

Türkiye'nin 6 Aralık'ta yeni bir NAVTEX yayınlayarak kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yapacağı sismik araştırmaların Rumları tedirgin ettiğine işaret eden Ekonomist Kısa, “Yine Türkiye tarafından Kıbrıs'a yapılacak olan üsten sonra Rumlar, kendilerini baskı altında hissedecektir. Kıbrıs müzakerelerinde de sürdürdükleri bu rahatlığı da gözden geçirmeleri açısından bu adımın son derece önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hava üssü de isabetli karar

Türkiye'nin 2019'da Kıbrıs'a deniz üssü kurma planının yanı sıra hava üssü de kurmayı düşünmesinin birbirini tamamlayacağını aktaran Yusuf Kısa, “Güney Kıbrıs'ın taraflı hidrokarbon faaliyetleri yürüterek bizlerin haklarını göz göre göre gasp etmesinde hem havadan hem de denizden denetlenmesi açısından birleştirici. Deniz üssünün yanı sıra hava üssünün kurulacak olması da bence oldukça isabetli bir karardır” açıklamalarında bulundu.