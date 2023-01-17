Kısa vadeli dış borç stoku Kasım ayında yüzde 19,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni duyurdu. Buna göre, Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 19,6 oranında artışla 145,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,1 oranında artarak 60,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,5 oranında artarak 52,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalarak 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 25,7 oranında artarak 19,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 22,1 oranında artışla 19,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 25,6 oranında artışla 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 20,0 oranında artarak 46,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında artarak 27,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 16,4 oranında artarak 85,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 18,6 oranında artarak 75,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,6 oranında artarak 69,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Kasım sonu itibarıyla 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 133 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,5'i dolar, yüzde 26,3'ü euro, yüzde 9,3'ü TL ve yüzde 18,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 189,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2, özel sektörün ise yüzde 62,3 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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