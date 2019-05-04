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Kışın donmaktan kurtarıldı, Taksim'de güneş banyosu yaptı

Kışın donmaktan kurtarıldı, Taksim'de güneş banyosu yaptı
Kışın donmaktan kurtarıldı, Taksim'de güneş banyosu yaptı

Taksim Meydanı’nda kışın zabıta ekiplerince donmaktan son anda kurtarılan yaşlı adam, havaların ısınmasıyla bu kez güneş banyosu yaptı. Vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeyen yaşlı adam, zabıta ekiplerince giydirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kışın donmaktan kurtarıldı, Taksim'de güneş banyosu yaptı - Tıkla İzle

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ilginç görüntülere sahne oldu. Kış aylarında etkili olan soğuk havada donmaktan son anda kurtarılan yaşlı adam bu kez havaların ısınmasıyla Taksim Meydanı'na geri döndü. Sıcak havanın etkisini gösterdiği bu günlerde yaşlı adamın kıyafetlerini çıkararak güneş banyosu yapması ise görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeyen yaşlı adamın rahat tavırlar sergilediği görüldü.

Taksim Meydanı'nda yarı çıplak bir vatandaşın bulunduğu ihbarını alan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri ise harekete geçti. Donmaktan son anda kurtardıkları yaşlı adamın bu kez güneş banyosu yaptığını gören zabıta ekipleri, yaşlı adamı giydirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Sümer Avcı

 


 

 

 

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