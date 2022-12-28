Kışın en çok tercih edilen şifalı bitkiler: Zencefil ve zerdeçal

Karın başkenti olarak bilinen Bitlis'te çetin kış şartlarında hasta olmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Şifayı bitkilerde arayan vatandaşların uğrak mekânı haline gelen aktarlarda ise en çok talep zencefil ve zerdeçal bitkisi oluyor. Tatvan ilçesinde 5 yıldır şifalı bitki satışı yapan aktar Selami Bingöl, soğuk havalarda takviye edici gıdaların kullanılması gerektiğini söyledi.

“Mesir macunları bu kış döneminde daha çok talep görmeye başladı”

Takviye edici gıdaların kış mevsiminde tüketilmesi gerektiğini ifade eden Selami Bingöl, “Kışa girdiğimiz zaman insanların bağışıklık sisteminin düşmemesi için mevcut takviye edici gıdalar var. Arı sütü, bal, polen ve propolis gibi karışımlardan oluşan macunlar kullanılmalı. Özellikle mesir macunları bu kış döneminde daha çok talep görmeye başladı. Bunun yanında da bitki çayları özellikle ada çayı, papatya, zencefil, zerdeçal, tarçın, hibiskus ve narçiçeği gibi ürünler en çok talep gören ürünlerdir. Bunlar kullanıldığı zaman kışın kolay kolay bağışıklık sisteminde bir problem yaşanmaz ve düzenli kullanıldığı zaman bağışıklık sistemi güçlenir. İnsanlarla etkileşim halinde olan sürekli bir ortamda kalındığı zaman daha sıkıntı yaşanıyor. Ama farklı ortamlara girildiği zaman bağışıklık daha da güçlenmiş oluyor” dedi.

“Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesi bağışıklık sistemi için bir numaralı ürün”

Kış aylarında daha çok zerdeçala rağbet olduğunu dile getiren Bingöl, “Baharat satışlarından da memnunuz. Bitki çayları da şu an bayağı talep görmektedir. Zencefil genellikle süte karıştırılıp tüketilirken zerdeçal ise tadının acı olmasından dolayı balla tüketiliyor. Bu şekilde tüketildiği zaman tadı daha güzel oluyor ve çocuklar daha rahat içmiş oluyor. Hindistan'da zencefil ve zerdeçal tüm yemeklerde kullanıldığı için orada kanser hastalığı hiç yok denecek kadar az. Bu bölgede de soğuk algınlığı ve vücudu dinç tutmak için zerdeçalın içerisindeki kurkumin maddesi bağışıklık sistemi için bir numaralı ürün” diye konuştu.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.