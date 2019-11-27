Kışın habercisi 'bilyedin' meyvesi

Sinop'ta yoğun olarak Akliman ve Ayancık Yolu üzerinde yetişen bilyedin meyvesi, ceviz boyutuna kadar ulaşabiliyor. Yetişme döneminde yeşil, sarı ve olgunlaştığında da kırmızı rengi alan meyve, kızardığı zaman havaların soğuyacağına inanılıyor. Sinoplular tarafından bu meyve, “kışın habercisi” niteliği taşıyor.

İçeriğinde C vitamini bulunan meyvenin tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynadığı söyleniyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti ile de idrar söktürücü özelliği barındıran bilyedin meyvesinin ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıdığı belirtiliyor.

Öte yandan bu meyvenin fazla tüketildiğinde ise sarhoş edici özelliğini barındırdığı kaydedildi.

Osman Aksu