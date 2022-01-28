Kışın pizza satışları artıyor

Paket yemek siparişlerinde pizzada talep artışı yaşanıyor. Ev ve ofislerinden dışarı çıkmak istemeyenler yemek tercihlerinde pizzayı seçiyor. Pizza markası Pizzabulls Ceo'su Cavit Can Kırbeyi, soğuklarda iyice artan yoğun talepten çok memnun olduklarını belirtti.

Sufle satışları da iki katına çıktı

Siparişler hakkında bilgi veren Kırbeyi, soğuk havalarda satışlarını yüzde 30 artırdıklarını, tercihlerin etli seçeneklerden yana olduğunu, yazın ince hamur istenirken kışın seçimlerin kalın hamurlu pizzadan yana kullanıldığını söyledi. Kırbeyi, ayrıca soğuklarda çikolatalı sufle satışlarının da iki katına çıktığını ekledi. Kırbeyi, bu yılın sonunda şube sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini şu anda 70 şubeleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Çalışanlar sonrasında yatırımcı oluyor

Franchise modeline ilişkin değerlendirme yapan Kırbeyi, yatırımcılarından işin başında durmalarını beklediklerini vurguladı. Kırbeyi, “Yatırımcı profilimizin yüzde 80'i sektör çalışanları, hatta çoğu daha önce bizimle çalışmış olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Genç beyaz yakalılar da ağırlıkta yer alıyor. Özellikle sektörde çalışmış olmak büyük avantaj kazandırıyor. Çalışan iken yatırımcı hale gelinmesinden ve kazanılan başarılardan biz de mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ankara ve İzmir öncelikli yeni üretim tesisleri

Kırbeyi'nin verdiği bilgilere göre, başkent Ankara'da bir üretim tesisi kurmayı planlayan markanın buradan Kayseri, Konya, Karadeniz Bölgesi gibi yakın yerlerde ve İzmir merkezli Ege Bölgesi'nde ilerlemeyi, 7 milyon yatırım bedeliyle projelendirildi.