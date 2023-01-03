Kışın su sıcaklığı 40 dereceyi bulan Ilıgöl buz tuttu

Dünyanın ikinci büyük Krater Gölü olma özelliğine sahip Nemrut Kalderası'nın 2 bin 948 rakımlı zirvesinde bulunan ve kış aylarında bile su sıcaklığı 40 dereceyi bulan Ilıgöl, şimdilerde soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kalderada günlerdir etkili olan soğuk hava dondurucu seviyelere ulaştı. Kalderada kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bünyesinde bulunan Ilıgöl ise soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplandı. Yaklaşık 1,2 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve gerek göl tabanından gerekse gölün çevresinden karışan sıcak sular sebebiyle kış aylarında 40, yaz aylarında ise 60 derece sıcaklığı bulunan Ilıgöl, içerisinde mineral maddenin oldukça yüksek olması ve kükürtlü yapısı ile birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken, şimdilerde ise buz tutan yüzeyi ile görenleri şaşkına çevirdi.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay

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