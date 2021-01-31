İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama gününde polisi alarma geçiren şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı

Kısıtlama gününde polisi alarma geçiren şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı
Kısıtlama gününde polisi alarma geçiren şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı

Esenyurt’ta polisin dur ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, Çatalca’da bir şüphelinin polisin uyarı ateşi açıp kafasından ağır yaralanmasıyla son buldu. 30 kilometrelik takibin ardından ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu.

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı.4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı. Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4'ü, polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı.

Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Murat Delice
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.