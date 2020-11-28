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Kısıtlama öncesi metrobüs ve -E5'te yoğunluk oluştu

Kısıtlama öncesi metrobüs ve -E5'te yoğunluk oluştu
Kısıtlama öncesi metrobüs ve -E5'te yoğunluk oluştu

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00’a kısa bir süre kala metrobüs ve E-5 karayolunda yoğunluk oluştu.

Kısıtlama öncesi metrobüs ve -E5’te yoğunluk oluştu - Tıkla İzle

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Özel araçlarıyla evlerine gitmek isteyen vatandaşlar da E5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Öte yandan evlerine gitmek için metrobüs kullanan vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Selim Bayraktar

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