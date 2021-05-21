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Kısıtlama saatinde gençlerin müzikli dans şovu

Kısıtlama saatinde gençlerin müzikli dans şovu
Kısıtlama saatinde gençlerin müzikli dans şovu

Sultanbeyli’de bir grup genç, kısıtlama saatleri içerisinde bir araya gelerek son ses açtıkları müzikle sokak ortasında dans etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısıtlama saatinde gençlerin müzikli dans şovu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak bir araya gelen çok sayıda genç sokak ortasında son ses müzik açarak, dans etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlenen gençlerin o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan gençlerin dans ettiği anlarda çevredeki vatandaşlarında alkışlarla eşlik ettiği görüldü.

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