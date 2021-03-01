Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Türkiye genelinde Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. İstanbul'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü araçlarıyla yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluşturdu.
Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde özellikle Andolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde uzun trafik kuyruklarının oluştuğu görüldü.
Abdul Samet Kaya