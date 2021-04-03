Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlamanın yeniden uygulandığı Cumartesi gününde Fatih'teki kalabalık pes dedirtti. Kumkapı Sahilinde kısıtlama yokmuşçasına gezen, çoğu yabancı uyruklu kişilerin kısıtlamaya uymamalarının yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gözlendi.

Soruları cevapsız bıraktılar

Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi dondurma yiyerek denizi izledi. Bazı vatandaşlar müzik açıp sahilde dans ederken, bazıları tüfekle balonlara ateş etti. Kısıtlama günü neden sokağa çıktıkları sorulan vatandaşlar, soruyu cevapsız bıraktılar. Sıcak havanın da etkisiyle eski günlerini aratmayan sahildeki kalabalık, havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - İrem Demir