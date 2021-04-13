Kısıtlamada alkollü yakalandı, 'kanundan ve polisten kaçış yok' dedi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Dün gece kısıtlama saatinde Pınarbaşı'nda ticari taksiyle şehir turu atan alkollü Serdar A. da sivil trafik ekiplerinin denetimine takıldı.

"Polis görevini yapıyor, polisler başımızın tacı. Polis demek can demek. Başımız sıkışınca polisi arıyoruz. Alkollü de olsa polise söyleyeceksin" ifadelerini kullanan Serdar A. yaptığı hareketlerle de ekipleri gülümsetti.

"Memurum beni yakalamış, kaçıp da gidemem" diyen Serdar A. "Memur görevini yapıyor. Bu saatte hatalıyım, yasak olduğu için kanunu çiğnemiş oluyorum, hatalıyım. Memurum beni yanlış anlama. Burada kim olursa olsun, kim olursa olsun devletten kaçış yok. Özellikle alkol kullanan arkadaşlara söylüyorum. İçersin ama devletten kesinlikle kaçış yok" diye konuştu.

Serdar A. araç içinde tutanak düzenleyen polise sarılıp öpmeye çalışırken, başka bir memur, "Pandemi var" diyerek kendisini uzaklaştırdı. "Birbirimize yaklaşmayalım" diyen polisler tutanak düzenledikleri Serdar A.'ya kolonya da ikram etti. Hakkında 3150 liralık kısıtlama tutanağı düzenlenen Serdar A. daha sonra ticari taksiyle evinin yolunu tuttu.