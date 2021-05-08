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Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler

Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler
Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler

Mersin’in Tarsus ilçesinde araçlarıyla hız yapan şahıslarla sokakta oturan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler - Tıkla İzle

 M.K. (30) sokakta oturan gençler tarafından uyarıldı. M.K. sokakta oturan arkadaşları A.H.K.(23) ve M.F.A. yanına gitti. Peşinde giden mahalle sakinlerinden Y.S.(20) ve D.S.(18) ile tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.H.K. bacak ve omzunda, M.F.A. göğsünde ve M.K, av tüfeğiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden Y. S. ve D.S.'yi polis olayda kullandıkları av tüfeğini ve sustalı tabir edilen bıçakla birlikte ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın
 

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