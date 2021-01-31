Kısıtlamada araç tamiri pahalıya patladı

Korona virüs salgınında pozitif vakaların artması sonrasında ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. 9. haftaya girilen yasaklar kapsamında Düzce'de kapalı olması gereken oto tamirhanesini açan M.A., tamir olması gereken araç sahiplerine de bilgi verdi. Kültür Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesindeki oto tamirhanesine O.Ş, A.T., S.P, Y.Z., E.E.D ve M.A. araçları ile geldi. Tamirhane önündeki araç yoğunluğu dikkatlerden kaçmayınca polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrasında araçları ile tamirhaneye gelen 6 kişi ile işyeri sahibine 3 bin 469'ar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 kişinin aranması olduğu tespit edildi. Şahıs gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

