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Kısıtlamada bekçiden kaçan gençler yakalanınca cezadan kaçamadı

Kısıtlamada bekçiden kaçan gençler yakalanınca cezadan kaçamadı
Kısıtlamada bekçiden kaçan gençler yakalanınca cezadan kaçamadı

Aksaray’da tam kapanmalı kısıtlama saatinde dışarıda gezerken bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 genç kovalamaca sonucu yakalanırken, kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 TL cezadan kaçamadı.

Kısıtlamada bekçiden kaçan gençler yakalanınca cezadan kaçamadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Paşacık Mahallesi Acem Bulvarı üzerinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri dışarda olan 2 genci sorgulamak istedi, bekçileri fark eden 2 genç duvardan atlayıp kaçmak isterken bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Burak D. (18) ve Yusuf B. (17) isimli gençlerin yapılan sorgulamalarında kısıtlamadan muaf belgelerinin olmadığı tespit edilirken asayiş ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 gence kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150'şer TL'den 6 bin 300 TL idari para cezası uyguladı. Gençler yapılan işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

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