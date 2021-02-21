Kısıtlamada ceza yedi, “şortum için ceza yazdınız” dedi

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bugün ilçe genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Beşiktaş meydan, Ortaköy ve birçok farklı noktada polis ekipleri kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirtti

Denetimleri sürdüren ekipler bir vatandaşı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Herhangi bir muafiyeti bulunmayan vatandaşa kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığının görülmesi üzerine ceza yazılacağı söylendi. Bunun üzerine vatandaş polise hiç beklenmedik bir tepki göstererek, “buradan bir sürü insan geçiyor siz beni şortum için çevirdiniz” dedi.



Veysel Ensar Gökcegözog