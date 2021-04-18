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Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı

Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı
Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, İzmir-İstanbul-Bursa Otoyolu üzerindeki kahve zincirinde, izin belgeleri olmadan kahve içen 23 kişiye, polis ekipleri tarafından 72 bin 450 TL para cezası uygulandı. Polisi karşısında gören bazı gençler ise kaçmaya çalışırken kameralara yakalandı.

Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı - Tıkla İzle

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir-İstanbul-Bursa Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde 24 saat açık olan ünlü kahve zinciri, izin belgesi olmayan kişiler ile doldu. İhbar alan polis ekipleri, dinlenme tesisine baskın düzenledi. Burada izin belgesi olmadan sokağa çıkan 23 kişiye toplamda 72 bin 450 TL para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında gören bazı gençler kaçmaya çalışırken kameralara yakalandı. Polis ekiplerinin dinlenme tesislerindeki sıkı denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Abdullah Uğur - Berktuğ Öncü
 

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