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Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı

Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından devriye esnasında durdurulan bir otomobilin içinden mini cephanelik çıktı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü motorize Yunus timleri, Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde devriye esnasında durumundan şüphelenilen Rıdvan İ. idaresindeki 81 EY 952 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde ve şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız silah 5 adet pompalı mermisi, 60 adet kuru sıkı mermi ve 7 adet silah mermisi ele geçirildi. Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Düzce Yenikent Polis Merkezine götürülürken, araç sürücüsü Rıdvan İ. ise gözaltına alındı.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol
 

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