Kısıtlamada taşlı sopalı kavga pahalıya patladı

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Panayır mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen iki grup Panayır Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aralarında çocuklarında bulunduğu taşlı sopalı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, Tedaviye alınan yaralılardan yaralıların durumu iyi olduğu bildirildi. Polis, sokakta bekleyen yaklaşık 20 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gökay Başdan - Berktuğ Öncü